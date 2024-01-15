انشيلوتي يحيي لاعبيه بعد الفوز بالسوبر وينتقد فينيسيوس و بيلينجهام

ياسر رشاد - القاهرة - ثمن الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني انتصار فريقه الكبير على غريمه التقليدي برشلونة في نهائي كأس السوبر الأسبانية بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض بينما هاجم الثنائي فينيسيوس جونيور و جود بيلينجهام لسخريتهم من لاعبي برشلونة ونادي برشلونة.

وقال كارلو انشيلوتي تعليقا على فوز فريقه: قدمنا مباراة كبيرة ونجحنا في استغلال الضغط على لاعبي برشلونة من بداية المباراة وسجلنا هدفين في أول عشر دقائق وهو نجاح كبير لنا . بعد الهدفين اعتمدنا على الهجمات المرتدة التي تألق فيها فينيسيوس جونيور . واحرزنا الهدف الثالث بعدها استسلم لاعبي برشلونة للنتيجة ولذلك كان يمكننا مضاعفة الفوز .

وانتقد أنشيلوتي تصرفات جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور بعد نهاية المباراة : لقد حذرتهم لكنهم لم يفعلوا اي شىء مما طالبتهم به .

وقال أنشيلوتي لقد.كانت ليلة مميزة لريال مدريد وما اكثر الليالي المهمة داخل الريال الذي اعتاد الفوز وهذا هو سر هذا النادي العظيم .

يذكر ان كارلو انشيلوتي بهذا الفوز بلقب كأس السوبر يكون قد اصبح المدير الفني الاكثر حصدا للبطولات مع ريال مدريد برصيد ١١ لقب متساويا مع الفرنسي زين الدين زيدان .