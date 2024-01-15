جماهير برشلونة تطالب برأس تشافي بعد الخسارة بالاربعة أمام الريال في السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - صبت جماهير برشلونة الأسباني غصبها على المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز وذلك بعد سقوط البارسا المدوي امام ريال مدريد برباعية في المباراة النهائية لكأس السوبر الأسبانية التي جمعت الفريقين مساء الاحد بملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

واشعلت تعليقات جماهير برشلونة مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) و ( أكس ) عقب نهاية المباراة حيث طالبت الجماهير بضرورة اقالة تشافي ووصفته بانه ليس المدرب المناسب لبرشلونة حاليا .

فأحد جماهير برشلونة تدعي برنيس قالت على موقع التواصل الاجتماعي ( x ) : لا مزيد من الحديث . تشافي خارح برشلونة . لترد عليها الكثير من الجماهير لتؤيد كلامها فيما حاول البعض التهدئة والحديث عن ان النتائج ستتحسن بمرور الوقت .

احد المشجعين لبرشلونة يدعي أوجي قال : لو كان لدى تشافي ذرة من الاحترام للنادي فأول شىء يجب أن يفعله في الصباح هو تقديم استقالته لخوان لابورتا رئيس النادي. هناك إمكانية ان نفوز بلقب كأس الملك لكن مع مدرب اخر وبروح أخرى للاعبين . لا يمكن لن نتقبل موسم بلا القاب لبرشلونة لكن يبدو أن تشافي سيفعلها للمرة الثانية .

مشجع اخر لبرشلونة كتب : خيارة جديدة وللأسف يبدو اننا في الطريق لكي نفقد ثقتنا في مشروع تشافي مع برشلونة .

اما مشجع اخر لبرشلونة يسمى جودزي فقال : لو كان لابورتا يحب برشلونة اكثر من اي شىء كما يقول فعليه اقالة تشافي في الطائرة خلال رحلة العودة إلى برشلونة.