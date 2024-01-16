السر في صلاح.. مصطفى فتحي الجناح الطائر الذي أبطل فيتوريا مفعوله

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما مصطفى فتحي جناح أيمن بيراميدز من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للظلم تحت قيادة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

واعتاد فيتوريا على استدعاء مصطفى فتحي إلى قائمة منتخب مصر خلال الفترة الماضية، ولكن يظل خارج الحسابات الفنية، وكثيرا ما نجده على مقاعد البدلاء دون أن يحصل على دقيقة واحدة.

"الفرسة الشقية" - كما يُطلق عليه لخف حركته وسرعاته - كان ضمن قائمة منتخب مصر لمباراة موزمبيق الماضية ببطولة أمم أفريقيا 2023 ولم يتم الاستعانة به، وظل جالسا على دكة البدلاء.

أرقام مصطقى فتحي مع فيتوريا

وبالنظر إلى مشاركات مصطفى فتحي تحت قيادة فيتوريا، ستجدها ضئيلة للغاية.

ففي آخر 3 مباريات رسمية لمنتخب مصر بما فيها لقاء موزمبيق، لم يحصل جناح بيراميدز على دقيقة واحدة للمشاركة.

وحتى في لقاء الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 بالجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، لم يشارك مصطفى إلا في 9 دقائق.

إجمالا، تواجد مصطفى فتحي في 12 لقاء حتى الآن مع منتخب مصر تحت قيادت فيتوريا، شارك في 7 مباريات بمعدل دقائق 238 دقيقة، ومن بينهم دقيقة واحدة في مواجهتين بخلاف الوقت بدل الضائع.

وشارك فتحي مع بيراميدز هذا الموسم في 13 مباراة، سجل 6 أهداف.

محمد صلاح السبب

ويمتلك فيتوريا حجة عدم مشاركة مصطفى فتحي وهي تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في مركز الجناح الأيمن.

وفي نفس الوقت يستخدم فيتوريا أحمد سيد زيزو في الجناح الأيمن إذا دخل صلاح في عمق الملعب عند استخدامه كرأس حربة ثاني بجوار مصطفى محمد.

وبالتالي لماذا لا يتم استخدام مصطفى فتحي بديلا لزيزو حال تغيير مركز صلاح؟، خاصة وأن جناح بيراميدز الحالي والزمالك السابق يمتلك سرعات وقدرة كبيرة على الاختراق، فهو من اللاعبين الموهوبين في الكرة المصرية.

مصطفى فتحي البديل الأنسب لصلاح

وطرح الكثيرون سؤالا لماذا لا يتم استبدال صلاح إذا كان مستواه مُتراجع أثناء المباراة ومنح مصطفى فتحي فرصة المشاركة؟.

حول هذا السياق، يقول طه إسماعيل المحلل الرياضي وأسطورة الأهلي ومنتخب مصر إن حظ مصطفى فتحي سيء للغاية بسبب تواجد محمد صلاح في نفس مركزه، وبالتأكيد الأولوية تكون لنجم ليفربول.

وأضاف فيتوريا لا يستطيع استبدال صلاح ولا يمتلك الجرأة في فعل ذلك حتى إذا لم يكن نجم ليفربول في حالته الفنية المعتادة.

ويرى طه إسماعيل أن مصطفى فتحي لاعب سريع ويتحرك بمهارة ويمتلك قدرة التسديد وبالتالي كان يستحق فرصة في لقاء موزمبيق حتى إذا كان على حساب صلاح والذي لم يكن في حالته الفنية.

وخاض نجم ليفربول 12 مباراة تحت قيادة فيتوريا، لم يتم استبداله سوى في مواجهتين (الأولى أمام بلجيكا وخرج في الدقيقة 88، والثانية أمام مالاوي وترك الملعب في الدقيقة 75).

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