نجم باريس سان جيرمان يشعل الصراع بين برشلونة وآرسنال

يتنافس نادي آرسنال الإنجليزي مع نظيره برشلونة الإسباني على ضم لاعب باريس سان جيرمان في الميركاتو الشتوي الجاري.

بحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية فقد أبدى آرسنال إهتمامه بضم تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى لايبزيج الألماني.

الجدير بالذكر أن سيمونز سبق ولعب في أكاديمية برشلونة “لا ماسيا” قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في عام 2021، كما انه سبق ولعب ضمن صفوف فريق آيندهوفن الهولندي.

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وعندما عاد إلى الفريق الباريسي مرة اخرى قام بإعارته إلى لايبزيج الألماني بعقد يمتد حتى عام 2025.

وآشارت التقارير أن باريس سان جيرمان لم يتخذ موقفه بخصوص مستقبل سيمونز حتى الآن وسط إهتمام برشلونة وآرسنال وإنتر ميلان.

وأوضحت الصحفية أن الأندية الثلاثة لم تتخذ خطوة رسمية لضم سيمونز حتى الآن.