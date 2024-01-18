رغم تألقه في أمم أفريقيا.. النصر السعودي يتجه لإعارة سيكو فوفانا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه إدارة نادي النصر السعودي لإعارة النجم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري، وذلك لعدم مشاركته بشكل أساسي مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال موقع جول السعودي في تقرير له اليوم أن نادي النصر ينوى إعارة نجم الوسط الإيفواري سيكو فوفانا، ويتبقى فقط موافقة اللاعب على هذه الخطوة، وذلك وفقًا للصحفي عبدالعزيز العصيمي.

النصر يفاوض المدافع الإكوادوري روبيرت أربوليدا

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات مع النجم الإكوادوري روبيرت أربوليدا مدافع فريق ساوباولو البرازيلي ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن إدارة نادي النصر قدمت عرضًا للحصول على خدمات اللاعب مدته 3 سنوات.

وتسعى إدارة النصر لتدعيم صفوفها في الميركاتو الشتوي من أجل مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم ومزاحمة الهلال على اللقب، في ظل امتلاك كوكبة من أفضل النجم على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.