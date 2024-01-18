مفاجآت في قائمة الزمالك للسفر إلى الإمارات.. واستبعاد الثلاثي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن قائمة الأبيض التي ستسافر إلى الإمارات صباح غداً الخميس استعداداً للانتظام في معسكر إعداد يتخلله خوض بطولتين وديتين.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

وتم استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة وهم: عبدالله جمعة وكريم عبدالحق وأحمد الرفاعي، بخلاف محمد عبدالغني الذي رحل بشكل رسمي لنادي البنك الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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