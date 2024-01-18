فيفا يدعو مدير شئون لاعبى الزمالك لمنحة القانون الرياضى

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الدعوة إلى أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك لخوص منحة دراسية في قانون كرة القدم و القانون الرياضي التس ستكون على مدار ١٣ شهرا.



على أن تكون المنحة في خمسة دول مختلفه مقسمة علي خمسة كورسات متفرقه قي سويسرا و الامارات و باراجواي و امريكا و سويسرا، وبذلك يكون مدير شئون لاعبين الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك هو اول مصري ينضم الي هذا البرنامج المقدم من الفيفا.

ويعد أحمد إبراهيم من أنجح أعضاء الجهاز بنادى الزمالك حيث يتولى جميع الملفات الخاصه بالعلاقات الخارجيه سواء مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الفيفا وكان له دور كبير فى حصول الزمالك على حقه في غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا التى وصلت الآن إلى ٢ مليون و٦٠٠ ألف دولار.

من ناحيه أخرى وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، استعداداً للانتظام في معسكر إعداد يتخلله المشاركة في بطولتين وديتين.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق أعلن قائمة الفريق التي ستخوض معسكر الإمارات، وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.