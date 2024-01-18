عمر مرموش: "محمد صلاح قيمة كبيرة ويلعب دورا هاما في صفوف منتخب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت الألماني، عن أهمية وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في صفوف منتخب مصر.

وقال مرموش خلال تسجيل تلفزيوني سابق: "محمد صلاح قيمة كبيرة ويلعب دورا هاما في صفوف منتخب مصر، وتريزيجيه أكثر من دعمني رغم أنه يشارك في نفس مركزي".

واختتم مرموش: "لا أنسى فضل كيروش، ومباراة ليبيا كانت الأفضل في مسيرتي وحالفني خلالها التوفيق، أحب التعامل مع فيتوريا لأنه ينصت لكل اللاعبين".

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق في الجولة الماضية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ويستعد لمواجهة غانا، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية.

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