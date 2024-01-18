بمشاركة الزمالك.. الكشف عن كأس بطولة الوحدة الودية بأبو ظبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري عن كأس البطولة.

و أكدت الشركة المنظمة للبطولة هابي سيزونس برئاسة حازم فتوحز أن كأس البطولة مطلي بالذهب والفضة و مصمم بالشكل الخاص الذي يليق بتاريخ وعراقة الأندية المشاركة.

وأضاف فتوح ان كأس البطولة صنع في إيطاليا ومن المقرر ان يصل مساء اليوم الخميس إلي المملكة العربية المتحدة البلد المستضيف للبطولة.

و يشارك في بطولة الوحدة الودية 4 فرق وهم الزمالك المصري و الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين– عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.