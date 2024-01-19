أتلتيكو يضرب ريال مدريد بأربعة أهداف في دور ال 16 بكأس ملك إسبانيا



محمد اسماعيل - القاهرة - حسم فريق أتلتيكو مدريد مباراة دور ال 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه ريال مدريد، بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهم، في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس الخميس.

تمكن فريق أتلتيكو مدريد من إحراز هدف التقدم، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه صامويل لينو.

وسجل حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد يان أوبلاك هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45 من زمن المباراة، معطياً فريق ريال مدريد التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح ألفارو مورتا، في إعادة التقدم لفريق أتلتيكو مدريد مرة أخرى في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

قبل أن يعيد اللاعب خوسيلو ماتا، المباراة لنقطة التعادل من جديد بعد إحرازه هدف لصالح الفريق الملكي في مرمى فريق أتلتيكو في الدقيقة 82 من زمن الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وشهد الشوط الأول الإضافي من المباراة، تسجيل أنطوان جريزمان الهدف الثالث لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 10 من زمن الشوط الإضافي الأول.

وسجل اللاعب ريكيلمي هدف قتل المباراة، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الإضافي الثاني، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو بأربعة أهداف مقابل هدفين.