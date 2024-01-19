طاقم تحكيم مصري لـ مباراة موريتانيا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين تحكيم مصري لمواجهة موريتانيا وأنجولا ضمن فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه منتخب موريتانيا أمام منافسه أنجولا على ملعب “السلام” ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب الموريتاني ونظيره أنجولا في المجموعة الرابعة لـ كأس أمم إفريقيا 2023 التي تضم الجزائر وبوركينا فاسو.

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وبحسب ما نشرته صفحة الاتحاد المصري لكرة، اختارت لجنة الحكام بـ”كاف”، محمد معروف حكمًا لمباراة موريتانيا وأنجولا.

وسيدير اللقاء لحكم المصري محمد معروف، ويعاونة محمود البنا ومحمود أبو الرجال كحكماً للفيديو.

ويذكر أن منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد تعادل مساء أمس الخميس أمام منافسه غانا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ2 من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية.