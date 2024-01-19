الامارات | ميداليات مونديال قطر المائي من الذهب والفضة والبرونز وأخشاب محامل تقليدية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للألعاب المائية "الدوحة 2024" النقاب عن الميداليات التي سيتم تقديمها خلال منافسات هذه البطولة الكبرى، التي ستُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وسيجتمع أكثر من 2600 رياضيّ ورياضية، من 190 دولة، في الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير، للتنافس في 75 مسابقة من أجل حصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي صممت في قطر.

ولا ترمز الميداليات إلى الفوز فقط، بل تُجسد كذلك التراث البحري في قطر، وصُنعت من الذهب والفضة والبرونز، بالإضافة إلى أخشاب مستخرجة من المحامل التقليدية، وهي تحمل صور محار اللؤلؤ.