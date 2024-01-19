الامارات | كواليس عودة كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي بعد غياب 17 يوماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي ابتعد عن فريقه الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ أسابيع، إلى جدّة بعد 17 يوماً من الغياب، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة من مصدرٍ مقرّبٍ من النادي "الغاضب جداً ممّا حدث".

وكان المهاجم الدولي كان قد حصل على إجازة من ناديه لثلاثة أيام "لظروفٍ خاصّة" وسافر إلى مدريد في 28 ديسمبر بعدما عطّل حسابه على إنستغرام، حيث يتابعه 76 مليون شخصاً.

وكان الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 متواجداً في جزيرة موريشيوس الإفريقية لأيامٍ عدّة حتّى الإثنين الماضي، وفقاً لمصدرٍ آخرٍ مقرّب من الموضوع، وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "بنزيما وصل الخميس متأخّراً 17 يوماً. كان من المفترض أن يعود في الثاني من يناير"، مضيفاً أن النادي "غاضب جداً ممّا حدث" بعد انقطاع الاتصال معه "لعشرة أيام".

ومن جانب أخر استأنف زملاء بنزيما التدريبات الجمعة الماضي في 12 الشهر الحالي، وسيُعقد اجتماعٌ مع الإدارة والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لمناقشة "مستقبل اللاعب"، بحسب ما أكّد المصدر الذي نفى فكرة رحيل مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق هذا الشتاء.

وتعرّض بنزيما (36 عاماً) إلى سيل من الانتقادات الحادة بعدما مرّ بفترة متذبذبة مع الفريق الذي انضم اليه الصيف المنصرم، سجّل الفرنسي 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، بعيداً جداً عن زميله السابق في ريال مدريد الإسباني النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الذي يتصدّر ترتيب الهدّافين بـ 20 هدفاً بالإضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وشدد المصدر أن بنزيمة اليوم "هو قائد الفريق وملتزم بالبقاء فيه"، لكنّه لن ينضمّ إلى زملائه في معسكرٍ تدريبيّ في دبي حيث يلعب الاتحاد مباراتين وديتين في 24 و28 يناير الحالي.

ويحتلّ الاتحاد حامل اللقب المركز السابع في الدوري بـ 28 نقطة، بفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدّر، وهو الأقل حصداً للنقاط من بين الأندية التي دخلت خطّة نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 75% ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وخسر الفريق مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات أمام النصر بنتيجةٍ كبيرة 2-5 والرائد (1-3) في الدوري، والأهلي المصري (1-3) ضمن مونديال الأندية.