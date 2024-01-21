"مستمر معنا".. محمد صلاح يكشف مصير روي فيتوريا حال توديعه كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، مصير روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، حال توديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023"

وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "سيكون هناك تواصل بين ليفربول والمنتخب غدًا أو عقب المباراة بشأن الإصابة".

وعند السؤال عن مصير روي فيتوريا حال توديع كأس الأمم ضد الرأس الأخضر، قال: "مستمر معنا".

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