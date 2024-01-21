الامارات | للمباراة الثالثة على التوالي.. ليفربول يفوز ويتصدر في غياب محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق ليفربول نتائجه الإيجابية في غياب هدّافه المصري محمد صلاح المشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج وابتعد خمس نقاط في الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة بينها ثنائية لكل من الاوروغوياني داروين نونييس والبرتغالي دييغو جوتا الأحد في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجّل نونييس في الدقيقتين 49 و90+3، وجوتا في الدقيقتين 71 و80، وبذلك حقّق ليفربول فوزه الخامس توالياً في جميع المسابقات والرابع عشر في الدوري موسّعاً فارق النقاط مع ملاحقه مانشستر سيتي إلى خمس، علماً أن الأخير يملك مباراة مؤجلة.

وهذه المباراة الثالثة التي يفوز فيها الـ"ريدز" بغياب صلاح بعد تغلّبهم على أرسنال 2-0 في مسابقة الكأس وفولهام 2-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

في المقابل خسر بورنموث مباراته الثانية توالياً في الدوري بعد الأخيرة أمام توتنهام (1-3) نهاية العام الماضي، وهي الثانية فقط في المباريات التسع الأخيرة ضمن جميع المسابقات، وتجمّد رصيد أصحاب الأرض عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وبدّت الفعالية الهجومية غائبةً عند ليفربول في الشوط الأوّل بغياب هدّافه صلاح الذي أصيب بشدّ في العضلة الخلفية في فخده الأيسر خلال مشاركته أمام غانا (2-2) الخميس الماضي ضمن كأس الأمم الإفريقية، علما أن لاعب الوسط الياباني واتارو إيندو يغيب بدوره عن ليفربول لمشاركته في كأس آسيا في قطر.

وخاض الظهير الشاب كونور برادلي (20 عاماً) مباراته الأولى مع ليفربول في الدوري بعدما شارك معه في الكأس وكأس الرابطة، في ظلّ غياب الدولي ترنت ألكسندر-أرنولد لإصابةٍ في ركبته.