الامارات | الحمادي: فوز «أسود الرافدين» على اليابان يمهد لعودة قوية للكرة العراقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق منتخب العراق فوزاً مهماً على اليابان في بطولة كأس آسيا، المقامة حالياً في قطر، بعد فوزه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي في استاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. وأكد المحاضر الدولي في اتحاد كرة القدم الإماراتي عمر الحمادي بأن فوز «أسود الرافدين» أسهم في تحقيق مكاسب فنية ومعنوية مهمة، ستمهد لعودة قوية ومرتقبة لكرة القدم العراقية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أسهم الفوز في رفع الروح المعنوية لجميع لاعبي المنتخب العراقي، بعد حادثة مغادرة اللاعب دانيلو السعيد بعثة المنتخب في قرار أربك أجواء المنتخب، وأيضاً رفع من مستوى الطموح للاستمرار في المنافسات لأبعد مرحلة ممكنة». وأكد الحمادي أن فوز العراق على اليابان أسهم في دعم كبير لقدرات وقرارات المدير الفني للمنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، الذي زج بتشكيلة جديدة خلت من خمسة لاعبين مهمين، وعلى الرغم من ذلك فإن التوليفة الجديدة نجحت في تحقيق الفوز، مما يعطيه دعماً فنياً ومعنوياً. وقال: «من مكاسب منتخب العراق أيضاً إشراك اللاعبين الجدد الذين تمكنوا من أن يكونوا مؤثرين، ومنهم: أحمد يحيى، وزيد تحسين، وريبين سولاقا، ويوسف الأمين، كما نجح المدرب في اكتشاف مواهب فنية مهمة، ستكون ذات دور مؤثر في الرياضة العراقية حاضراً ومستقبلاً».