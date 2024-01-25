روقا ينضم إلى تدريبات الزمالك الجماعيه

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، استعداداً مباراة الرجاء المغربي، المقرر لها غداً الجمعة في بطولة كأس دبي للتحدي.

وكان "روقا" حصل على راحة من مباراة الفريق بالأمس أمام أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية، بعدما تعرض لارتفاع درجة حرارة وحالة إعياء قبل المباراة بساعات.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على جاهزية اللاعب قبل مران اليوم، ليشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية.



وكانت بعثة الفريق الأبيض وصلت إلى دبي مساء الأمس عقب انتهاء منافسات دورة الوحدة الودية، استعداداً للمشاركة في كأس دبي للتحدي، بمشاركة أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.