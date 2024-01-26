بعد 8 سنوات ونصف.. يورجن كلوب يعلن رحيله عن تدريب ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رحيله عن منصبه كمدرب للريدز في نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: "بعد قيادة الريدز إلى نهائي ويمبلي آخر مساء الأربعاء، سيواصل المدرب البالغ من العمر 56 عامًا الإشراف على المباريات المتبقية للفريق في موسم 2023-2024 قبل إسدال الستار على فترة تدريب رائعة استمرت ثماني سنوات ونصف في الفريق، والتي شهدت فوز النادي بستة ألقاب كبرى تحت إشرافه حتى الآن".

أضاف البيان: "سيترك المدربان المساعدان بيبي ليندرز وبيتر كراويتز، بالإضافة إلى مدرب تطوير النخبة فيتور ماتوس، مناصبهم في نهاية الموسم، مع حرص ليندرز على مواصلة مسيرته المهنية في الإدارة".

من جانبه، كشف كلوب عن أسباب قراره لموقع ليفربول الرسمي، وقال: "أستطيع أن أفهم أنها صدمة لكثير من الناس في هذه اللحظة، عندما تسمعونها لأول مرة، لكن من الواضح أنني أستطيع شرحها - أو على الأقل محاولة شرحها".

أضاف: "أنا أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الموظفين. احب كل شيء، لكن استمراري في اتخاذ هذا القرار يظهر لك أنني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه".

تابع: "الأمر هو أنني، كيف يمكنني أن أقول ذلك، طاقتي تنفد، ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أنني كنت أعلم منذ فترة طويلة أنني سأضطر إلى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكنني بخير تمامًا الآن. أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا".

وواصل: "بعد السنوات التي قضيناها معًا وبعد كل الوقت الذي قضيناه معًا وبعد كل الأشياء التي مررنا بها معًا، زاد احترامك وزاد الحب لك وأقل ما أدين لك به هو الحقيقة - وهذه هي الحقيقة".