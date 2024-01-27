قمة نارية بين نيجيريا والكاميرون.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 27-1-2024، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، على مستوى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بالإضافة إلى مباريات قوية في الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويخوض منتخب نيجيريا مباراة قوية أمام نظيره الكاميروني، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي المنتخبان على أرضية استاد فيليكس "هوفويت بوانيي"، في خضم منافسات دور الـ16 من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

كما يبحث منتخب أنجولا عن مواصلة الظهور القوي في النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا عندما يلتقي مع ناميبيا في بداية الأدوار الإقصائية.

ويستضيف ملعب "دي جران كاناريا" مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الليجا، موسم 2023/24، وفي الجولة ذاتها يستضيف ملعب "مونتجويك" مباراة برشلونة وفياريال.

ويواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الجزائر في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا بحثًا عن التتويج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس أمم إفريقيا

أنجولا ضد ناميبيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

نيجيريا ضد الكاميرون، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

لاس بالماس ضد ريال مدريد، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

برشلونة ضد فياريال، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ريال مايوركا ضد ريال بتيس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد أودينيزي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

يوفنتوس ضد إمبولي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد بولونيا، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد كولن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

هوفنهايم ضد هايدينهايم، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "TOD App - beIN SPORTS".

فيردر بريمن ضد فرايبورج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

شتوتجارت ضد لايبزيج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

باير ليفركوزن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

ستاد نيس ضد ميتز، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

أولمبيك مارسيليا ضد موناكو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مصر والجزائر اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر ضد الجزائر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "on time sport 1".