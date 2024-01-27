ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمهمة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره لاس بالماس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب "دي جران كاناريا".

موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد ولاس بالماس اليوم في الدوري الإسباني

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث المباراة اليوم.

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، كانيزاريس.

خط الدفاع: كارفخال، ناتشو، فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.