ليفربول يتقدم على نوريتش سيتي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في التقدم على نظيره نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

جاء الهدف الأول في المباراة لليفربول عن طريق اللاعب كورتيس جونز في الدقيقة 16، بينما عادل بن جيبسون النتيجة لنوريتش في الدقيقة 22، فيما تقدم الريدز من جديد عن طريق المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن مواجهة نوريتش سيتي بسبب تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب مصر أمام غانا، مما جعله يسافر لإنجلترا لتلقى العلاج هناك.

وتلقت جماهير الليفر صدمة قوية، بعدما أكد يورجن كلوب رحيله عن الريدز مع نهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - كوانساه - جو جوميز.

الوسط: ماكونيل - جرافينبيرخ - كيرتس جونز.

الهجوم: كودي جاكبو - ديوجو جوتا - داروين نونيز