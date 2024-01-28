ليفربول يضرب نورويتش بخماسية ويتأهل لدور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

خطف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

وضرب فريق ليفربول نظيره نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل أهداف ليفربول كل من:

كورتيس جونز وداروين نونيز في الدقيقتين 16 و28، في الشوط الأول من المباراة.

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وأضاف أهداف ليفربول في الشوط الثاني كل من، البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وسجل فيرجيل فان دايك الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 63، بعدما سدد الكرة برأسية قوية،

وأضاف ريان جرافنبرخ الهدف الخامس في الدقيقة 90+5.

وأحرز هدف نورويتش الأول الاعب بين جيبسون في الدقيقة 22 من اللقاء، وأضاف الهدف الثاني وأحرز بورخا ساينز الهدف الثاني بتسديدة رائعة في شباك أليسون بيكر بحلول الدقيقة 70.