32 مسيرة انتحارية نحو الأبيض.. في أكبر هجوم غرب السودان

عاد الهدوء ليخيم على مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان غربي السودان، بعد استهدافها بسرب من المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

فقد أكد مصدر عسكري للعربية/الحدث أن الدعم السريع شنت هجوماً باثنتين وثلاثين مسيرة انتحارية، حاولت ضرب مختلف المواقع والأهداف بمدينة الأبيض، قبل أن تتعامل معها المضادات الأرضية للجيش السوداني.

مركز الجيش

كما أوضح أن هذا الهجوم يعتبر الأكبر الذي تشهده الأبيض، بعد أن أصبحت مركزاً للقيادة والسيطرة لمتحركات الجيش والقوات المساندة في ولايات كردفان ودارفور.

وكانت مدينة الأبيض شهدت أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، هجمات بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع، لاستهداف منشآت عسكرية ومدنية في المدينة التي يسيطر عليها الجيش.

يذكر أن قوات الدعم كانت حققت مؤخراً تقدماً ميدانياً في بعض مدن شمال وجنوب كردفان، وعززت سيطرتها في دارفور. في حين، سيطر الجيش على ولايات شمال ووسط وشرق البلاد.

في حين، حاولت قوات الدعم السريع استئناف الحصار الذي كسره الجيش على الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بداية العام الجاري.

فيما أسفرت الحرب المتواصلة منذ أبريل 2023 بين القوتين العسكريتين، عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتسببت بوضع إنساني تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة جوع ونزوح في العالم.

