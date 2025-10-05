قتيلان وجرحى بتبادل إطلاق نار في ألاباما

ابوظبي - سيف اليزيد - تبادل مسلحون إطلاق النار في منطقة مزدحمة معروفة في مدينة مونتجمري، عاصمة ولاية ألاباما الأميركية، مساء السبت (بالتوقيت المحلي)، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب ما أعلنته الشرطة.

وقال جيمس جرابويز قائد شرطة مونتجمري إن ثلاثة من المصابين نقلوا إلى المستشفى لإصابتهم بجروح خطيرة.

واستدعيت الشرطة عند حوالي الساعة 1130 مساء، بسبب ما وصفه جرابويز بـ"إطلاق النار الجماعي".

وأوضح جرابويز للصحفيين أنه "كان هناك طرفان يطلقان النار على بعضهما البعض وسط مجموعة من الأفراد".

وأضاف أن مطلقي النار "لم يكترثوا بمن حولهم عندما أقدموا على ذلك".

وذكر قائد شرطة مونتجمري أن المحققين يقومون حاليا بفحص الأدلة، ويجرون مقابلات مع المشتبه بهم المحتملين، رغم عدم اتهام أي شخص حتى صباح اليوم الأحد.