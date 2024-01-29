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الامارات | يحيى الغساني: أكثر ما يؤلمني عودة الجماهير وهي غير راضية علينا

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أبوظبي- الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، يحيى الغساني عن خيبة أمله بعد الخروج من نهائيات كأس آسيا على يد طاجكسستان، مشيراً إلى أن أكثر ما يؤلمه هو أن تعود الجماهير التي وقفت خلفهم خلال المباريات وهي غير راضية عليهم.

وقال في حديثه لقناة "أبوظبي ": "أشعر بالاستياء مثل بقية زملائي اللاعبين على ما قدمناه في هذه المباراة، علينا أن نتعلم من الأخطاء ويجب أن نرفع رؤوسنا كذلك".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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