رسميًا.. الاهلي يعلن فسخ تعاقده مع صلاح محسن

أعلن النادي الاهلي، اليوم الاثنين، عن فسخ تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الفريق الكروي الأول، بعد خروجه من حسابات القيادة الفنية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الاهلي في بيان رسمي، أنه قام بفسخ تعاقده مع صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وأوضح الاهلي، أنه تم ذلك بناء على طلب صلاح محسن الذي تقدم به قبل عشرة أيام، وفي ضوء الرؤية الفنية للفريق تمت الموافقة على رغبة اللاعب.

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وأكد النادي أن مهاجم الفريق سدد القيمة المالية المطلوبة، وفقًا للتفاوض الذي جرى مع أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الاهلي لكرة القدم، والعرض على لجنة التخطيط والمشرف العام على الكرة.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح محسن أتم اتفاقه مع المصري البورسعيدي، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.