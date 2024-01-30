الامارات | عقدة 40 عاماً تطارد "الشمشون الكوري" في مواجهة السعودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء صوب إستاد المدينة التعليمية، الذي يحتضن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي، في قمة مباريات ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

ويدخل الأخضر السعودي مواجهة "الشمشون الكوري" بحثاً عن بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي البطولة الأغلى آسيوياً.

وشكل المنتخب السعودي عقدة للكوري الجنوبي في بطولات كأس آسيا منذ لقائهما الأول في المسابقة نفسها قبل 40 عاماً.

وتواجه المنتخبان 4 مرات في بطولة كأس آسيا انتهت بفوز للأخضر السعودي و3 تعادلات، واحدة منها فازت فيها السعودية بالركلات الترجيحية.

وتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 7 نقاط حيث فاز على عمان 2-1 في الرمق الأخير من المباراة وقيرغيزستان 2-0، ثم تعادل أمام تايلاند سلبياً، محرزاً 4 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفاً وحيداً.

إذا كانت كوريا الجنوبية تحاشت مواجهة اليابان في هذا الدور بعد أن انتزعت منها ماليزيا التعادل 3-3 في الرمق الأخير من المباراة فإنها في المقابل ستواجه منتخباً لا يقل شأناً وهو السعودية حاملة اللقب ثلاث مرات آخرها في 1996.

ويعول مدرب "الأخضر" روبرتو مانشيني عن تجانس لاعبيه، حيث قال إن المنتخب السعودي صار أفضل مما كان عليه قبل شهر من الآن.

وأكد مانشيني أن هدفه هو الوصول إلى نهائي كأس آسيا، مشيراً إلى أن تصريحاته السابقة بشأن عدم ترشح الأخضر للمنافسة على اللقب "فهمت بشكل خاطئ".