رونالدو ضد ميسي.. موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض

ينتظر عشاق كرة القدم متابعة مواجهة قوية بين النجم الأرجنيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في موسم الرياض.

من المقرر أن يلتقي النصر السعودي مع نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي في كأس موسم الرياض.

ينتظر الجماهير متابعة المنافسة الأشهر بين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنيتني ليونيل ميسي.

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موعد مباراة النضر وإنتر ميامي بموسم الرياض

يلتقي الفريقين مساء اليوم الخميس الموافق 1 فبراير على ستاد المملكة آرينا.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل أحدث مباراة النصر ضد إنتر ميامي عبر شبكة قنوات ssc السعودية، كما يمكن متابعة المباراة عبر قناة MBC.

وكان إنتر ميامي قد خسر أمام الهلال برباعية مقابل ثلاثة أهداف في افتتاح كأس موسم الرياض.