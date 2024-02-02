الامارات | مشاركات دولية وودية لحكام مباريات «الصالات» و«الشاطئية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك الحكم الدولي فهد بدر الحوسني، في إدارة مباريات البطولة الدولية لكرة قدم الصالات في الصين «يولين 2024»، التي انطلقت منافساتها أمس وتستمر حتى الإثنين المقبل.

ويشارك الحكم الدولي فهد بدر الحوسني، والحكم الدولي أحمد الغيص في إدارة مباراتين وديتين بين منتخبي الكويت وهنغاريا لكرة الصالات، يومي 9 و 11 فبراير 2024 في الكويت.

كما يُشارك الحكمان الدوليان إبراهيم الرئيسي، ونواف أحمد، ضمن طاقم حكام البطولة الدولية الودية لكرة القدم الشاطئية، التي يُنظمها الاتحاد العُماني لكرة القدم خلال الفترة من 1 إلى 7 الجاري.