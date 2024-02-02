منتخب غانا يحاول اقناع لاعب مانشستر يونايتد لتمثيل النجوم السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى الاتحاد الغاني لكرة القدم لإقناع كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، لتمثيل منتخب النجوم السوداء بدلا من إنجلترا.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" أن الاتحاد الغاني لكرة القدم يحاول إقناع كوبي ماينو بالتخلي عن إنجلترا وتمثيل غانا بدلا من ذلك.

وشارك لاعب مانشستر يونايتد مع منتخب إنجلترا في ثلاث فئات عمرية من قبل.

الجدير بالذكر أن ماينو سجل هدف فوز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون، أمس الخميس، بعد مجهود فردي منه.

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