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منتخب غانا يحاول اقناع لاعب مانشستر يونايتد لتمثيل النجوم السوداء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسعى الاتحاد الغاني لكرة القدم لإقناع كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، لتمثيل منتخب النجوم السوداء بدلا من إنجلترا.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" أن الاتحاد الغاني لكرة القدم يحاول إقناع كوبي ماينو بالتخلي عن إنجلترا وتمثيل غانا بدلا من ذلك.

وشارك لاعب مانشستر يونايتد مع منتخب إنجلترا في ثلاث فئات عمرية من قبل.

الجدير بالذكر أن ماينو سجل هدف فوز مانشستر يونايتد على ولفرهامبتون، أمس الخميس، بعد مجهود فردي منه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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