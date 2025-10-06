المحكمة الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

أدانت المحكمة الجنائية الدولية “علي محمد علي عبد الرحمن” بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ولايات دارفور

وأكدت المحكمة خلال جلسة استماع اليوم بمدينة لاهاي، أنها تأكدت أن علي هو “علي كوشيب” وأنها توصلت لأنه مذنب دون أدنى شك بارتكاب عدد من الجرائم بينها جريمة قتل وشروع في القتل بجانب الاغتصاب والتعذيب، فيما أرجأت الإعلان عن الإجراءات التي ستتخذها بعد الإدانة لجلسة لاحقة خلال اليوم.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

