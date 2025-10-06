والي نهر النيل يؤكد الأدوار الكبيرة للهلال الأحمر القطري في دعم الاستقرار بالولاية

أكد الدكتور محمد البدوي عبد الماجد والي نهر النيل الأدوار المتعاظمة التي يضطلع بها الهلال الأحمر القطري مكتب السودان من برامج ومشروعات إنتاجية وخدمية داعمة للاستقرار لمرحلة ما بعد الحرب.

وأشاد لدى لقائه بأمانة الحكومة بالدامر الأحد الدكتور صلاح دكاك المدير القطري للهلال الأحمر القطري مكتب السودان بحضور الدكتورة تهاني ميرغني عبد الحفيظ وزيرة التنمية الاجتماعية بحجم المشروعات المنفذة بالدعم القطري والمخطط تنفيذها بنهر النيل.

وطالب والي نهر النيل بضرورة التوسع في المشروعات الداعمة للمرأة وخلق الاستقرار وصولاً لولاية آمنة ومستقرة خدمياً واجتماعياً.

من جانبها، استعرضت الدكتورة تهاني ميرغني وزير التنمية الاجتماعية المشروعات التي يعتزم الهلال الأحمر القطري مكتب السودان تنفيذها عبر قيام مشاريع إنتاجية للمتأثرين من الحرب تستهدف النساء والأطفال فاقدي السند، علاوة على مشاريع إنتاجية للأسر الفقيرة.

وحيت د. تهاني دولة قطر حكومة وشعباً لدورهم الإنساني من أجل الاستقرار في السودان.

وكشف الدكتور صلاح دكاك المدير القطري للهلال الأحمر مكتب السودان عن برامج ومشروعات ذات استدامة في مجالات غسيل الكلى ودعم المرأة وإنشاء مشغل للنساء ودعم مركز صحي الجبلاب ومشروع مياه الدامر.