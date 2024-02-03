الامارات | إصابة فيوري.. تركي آل الشيخ يعلن تأجيل نزال "حلبة النار" ورد قيمة التذاكر للجمهور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الترفيه في السعودية، "موسم الرياض"، عن تأجيل النزال المرتقب، المعروف بـ "حلبة النار"، بين تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك بسبب إصابة فيوري خلال تدريباته في الرياض.

وقال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في بيان عبر حسابه "نظراً لإصابة الملاكم تايسون فيوري…نتمنى له الشفاء العاجل… تم تأجيل بطولة الوزن الثقيل (حلبة النار) إلى إشعار آخر".

وأضاف ال الشيخ :"وسيتم رد قيمة التذاكر لكم.. سنوافيكم بمزيد من المعلومات قريبا".

ونقلت الصحف السعودية المحلية "أن الإصابة التي تعرض لها فيوري فوق عينه اليمنى استدعت قرار التأجيل، مع التأكيد على استرداد قيمة تذاكر الحدث للجماهير".

وكان من المقرر أن يُقام النزال في 17 فبراير، لكن الإصابة التي تعرض لها فيوري تتطلب فترة راحة وعلاج، مما أدى إلى تأجيل الحدث إلى وقت لاحق سيتم الإعلان عنه بمجرد تحديده.

من جهته، عبر تايسون فيوري عن حزنه لتأجيل النزال بعد استعداده الطويل لهذا الحدث الرياضي الكبير. وأكد أنه سيتعافى وسيستعد بكل قوة للموعد الجديد، مقدمًا اعتذاره للمشجعين وجميع الفاعلين في هذا الحدث.