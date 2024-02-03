كل ما تريد معرفته عن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتليتكو غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، مساء غدًا الاحد، في المواجهة التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة بالجولة الثالثة والعشرين التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024 .

معلومات لا تعرفها عن مباراة الغد بين ريال مدريد واتليتكو مدريد في الدوري الاسباني



ويعتلي ريال مدريد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث فى الترتيب برصيد 47 نقطة.

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى: كيبا.

في خط الدفاع: كارفاخال،ميندي، ناتشو، فيران جارسيا.

في خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي.

بيلينجهام.

في الهجوم: رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: أوبلاك

في خط الدفاع: فيتسل- ماندافا- هيرموسو

في خط الوسط: لورينتي-كوكي- ساؤول- رودريجو دي بول-فيرمين

في الهجوم: ديباي - جريزمان

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتقرر انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في تمام الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

وتذاع المباراة بين ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني.