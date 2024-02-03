بطولة إنكلترا: توتنهام يهدر الفوز على أرض إيفرتون في الرمق الأخير

الرياص - اسماء السيد - ليفربول: سجّل الشاب جاراد برانثوايت هدف تعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، حارماً توتنهام من الفوز على مضيفه إيفرتون (2 2)، السبت في افتتاح المرحلة 23 من بطولة إنكلترا في كرة القدم.

وهذه نقطة ثمينة لإيفرتون العريق الذي يحارب للهرب من منطقة الهبوط، فيما اخفق توتنهام برفع رصيده إلى 46 نقطة والتساوي مع جاره اللدود في شمال لندن أرسنال الذي يستقبل ليفربول المتصدر الأحد في مباراة قمة.

وبدا ان هدفي ريشارليسون (4 و41)، وبينهما هدف جاك هاريسون لإيفرتون (30)، كافيان لمنح رجال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الفوز. لكن الرمق الأخير كان لمصلحة توفيز" الذي يدفع هذا الموسم ثمن حسم 10 نقاط من رصيده لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

استقبل قلب الدفاع الفارع الطول برانثوايت (21 عاماً) ركلة حرة على القائم البعيد، قتل فيها آمال سبيرز بالعودة.

يحتل توتنهام المركز الرابع موقتاً، وسيكون أستون فيلا (43) قادراً على تخطيه بحال فوزه لاحقاً على مضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب.

تقدّم توتنهام مبكراً عبر ريشارليسون (26 عاماً)، رافعاً رصيده إلى تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات في البرميرليغ، وذلك في غياب زميله سون هيونغ مين الذي بلغ نصف نهائي كأس آسيا مع كوريا الدنوبية.