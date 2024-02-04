الامارات | أرقام كارثية لليفربول في قمة أرسنال بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق ليفربول مباراته الهامة في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة قاسية ليخسر خطوة مهمة نحو استعادة لقب البطولة، في مباراة لم يقدم فيها ليفربول أي مستوى أو مردود يستحق عليها تحقيق الفوز أو حتى نقطة التعادل ليواصل الفريق نزيف النقاط أمام الفرق الكبرى في البطولة.

ولم ينجح ليفربول هذا الموسم أمام أندية التوب 6 في البطولة بشكل كبير حيث اكتفى بفوز وحيد مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، كما أن هذه الخسارة هي الثانية لليفربول هذا الموسم بعد أن كان قد تعرض للخسارة أمام توتنهام بنتيجة 2-1.

وأكدت الاحصائيات سوء حالة فريق ليفربول الذي لم يسدد سوى في مرة واحدة فقط على مرمى أرسنال وكانت في الشوط الثاني، وهو ما يؤكد غياب هجوم ليفربول بشكل كبير.

وشهدت المباراة عودة اللاعب تياجو الكانتارا، لليفربول الذي شارك لأول مرة منذ ابريل 2023، وبعدها تعرض لإصابة قوية.

وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة الكأس على يد ليفربول بالذات بالخسارة أمامه على أرضه 0-2 ومن قبلها أمام جاريه وست هام (0-2) وفولهام (1-2) في الدوري، استعاد أرسنال توازنه في المرحلة الحادية والعشرين بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0، ثم واصل صحوته الثلاثاء بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام فورست في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2016 بتغلبه عليه 2-1، قبل أن يؤكد الصحوة الأحد بإلحاقه الهزيمة الثانية فقط هذا الموسم بليفربول.