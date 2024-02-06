شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يكتفى بصفقتى تراورى ورضا فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن ناديه لن يبرم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واكتفى بالصفقتين اللتين تم إبرامهما، وهما شريف رضا وناموري تراوري.

وقال رئيس نادي الاتحاد، إن ناديه أغلق ملف الصفقات في الميركاتو الشتوي، ولا توجد نية لضم لاعبين جدد مع تبقي 24 ساعة على غلق باب القيد في الانتقالات الشتوية.

وأضاف أن ناديه لم ينته من ملف تجديد عقد الثلاثي كريم الديب وخالد الغندور وأحمد عادل ميسي، ولكنه تمكن من تجديد عقد بنجامين بواتنج لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وأعلن نادي الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع شريف رضا ظهير أيمن سموحة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، لتدعيم صفوف زعيم الثغر فى الميكراتو الشتوي الحالي.

وينص تعاقد الاتحاد مع شريف رضا على استعارة اللاعب مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بعد نهاية الموسم الحالي.

ويُجيد شريف رضا اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية.

وكتبت صفحة الاتحاد عبر "فيس بوك": "الاتحاد السكندرى يُتمم إجراءات انتقال اللاعب شريف رضا من نادى سموحة على سبيل الإعارة، مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية لزعيم الثغر بنهاية هذا الموسم، ويُجيد "شريف" اللعب في أكثر من مركز، وتم التعاقد معه عقب إشادة طارق العشرى بقدرته الفنية والمهارية، كل التوفيق والأمنيات الطيبة للاعبنا الجديد شريف رضا مع زعيم الثغر".

وجاء التعاقد مع شريف رضا في ظل رغبة طارق العشري المدير الفني في تدعيم الجبهة اليسرى لزعيم الثغر بظهير أيمن.