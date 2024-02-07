الامارات | صدمة في الزمالك.. إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجه مدافع الزمالك المصري محمود حمدي "الونش" إلى ألمانيا للخضوع لجراحة جديدة في الرباط الصليبي للركبة، حسب ما أعلنه محمد أسامة طبيب الفريق المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكان الونش (28 عاماً) قد عاد لتدريبات الزمالك الأسبوع الماضي عقب تعافيه من جراحة مماثلة في الركبة غاب على إثرها لمدة أربعة أشهر، قبل أن يصاب مجدداً خلال التدريبات.

وأبلغ الطبيب أسامة الصحافيين: "الونش تعرض لقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخراً".

وتابع: "بناء على قرار إدارة النادي، سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للعرض على أحد الأطباء والخضوع للجراحة".

ويغيب الونش عن الزمالك منذ مايو الماضي بعد تعرضه للإصابة في الخسارة 2-1 أمام الإسماعيلي في الدوري.

وتعاقد الزمالك مع الفلسطيني ياسر حمد لتدعيم الدفاع ضمن 10 صفقات أجراها خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل الزمالك المركز 12 وله 11 نقطة من ثماني مباريات في الدوري المصري متأخراً بفارق ثماني نقاط عن زد المتصدر والذي خاض عشر مباريات.