الامارات | الاتحاد السوري يكافأ الأرجنتيني كوبر والمصري عصام الحضري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد السوري لكرة القدم مكافأة مدربه الأرجنتيني كوبر وجهازه الفني عقب الإنجاز الذي تحقق في بطولة كأس آسيا بالصعود إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث قام بتمديد عقد المدرب كوبر، وجهازه الفني الذي يضم مدرب حراس المرمى المصري عصام الحضري، حتّى نهاية تصفيات مونديال 2026.

وكتب الاتحاد السوري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تمديد عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول هكتور كوبر وجهازه الفني وذلك حتى نهاية التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026".

ونشر الاتحاد صورا لمراسم توقيع رئيسه صلاح الدين رمضان المدرب والارجنتيني على العقد الجديد، من دون الاشارة إلى قيمة العقد وشروطه.

وانتهى عقد كوبر الذي استلم مهامه في فبراير 2023، مع منتخب "نسور قاسيون" مع انتهاء مشاركته في نهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر ونجح خلالها في قيادته الى ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام إيران 3-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتحتل سوريا المركز الثالث في مجموعتها الثالثة في تصفيات المونديال برصيد ثلاث نقاط من فوز على كوريا الشمالية (1-0) وخسارة أمام اليابان (0-5)، وتتخلف سوريا بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية الثانية وبفارق ثلاث نقاط خلف اليابان المتصدرة.

ويخوض نسور قاسيون الجولتين الثالثة والرابعة ضد ميانمار الاخير من دون رصيد في 21 و26 مارس المقبل، قبل رحلتيها في الجولتين الاخيرتين لمواجهة كوريا الشمالية واليابان في السادس والحادي عشر من يونيو المقبل. ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال وإلى نهائيات كاس آسيا 2027 في السعودية.