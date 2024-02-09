الامارات | «موانئ دبي العالمية» ترعى الأمسية الـ 10 لكرنفال سباقات دبي في ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترعى موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية الذكية المتكاملة أمسية من السباقات المثيرة بمضمار ميدان، اليوم، وهي الأمسية الـ10 في برنامج كرنفال سباقات دبي في صورته المطورة، وتشهد تسعة سباقات تنافسية بجوائز ثمينة بمشاركة صفوة من الخيول المحلية والعالمية بإشراف أشهر المدربين وقيادة أمهر الفرسان حول العالم.

وبدأت «دي بي ورلد» كمشغل موانئ محلي في عام 1972، وتطوّرت منذ ذلك الحين لتصبح قوة لوجستية عالمية تعمل في أكثر من 73 دولة. وتُعد «دي بي ورلد» داعماً دائماً للسباقات في دبي وبشكل منتظم منذ سنوات طويلة، وهي ترعى سباق دبي تيرف (فئة أولى) البالغة جائزته المالية خمسة ملايين دولار ضمن أمسية كأس دبي العالمي، وتعود الشركة إلى مضمار ميدان للمرة الثانية هذا الموسم لرعاية أمسية مهمة للسباقات من بينها دبي تروفي لخيول السنوات الثلاث، والذي فاز به العام الماضي «الدسم» بإشراف جورج باوي متقدماً على رفيقه في الإسطبل «بيرديكا».

وعبّر عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عن تقديره البالغ للدعم الكبير الذي تقدمه الشركة للرياضة في دبي، خصوصاً سباقات الخيل والغولف.

وأكد امتنانه للدعم المستمر الذي توفره «دي بي ورلد» طوال الموسم، معرباً عن أمله في أن تكون أمسية اليوم فرصة ممتعة لهم ولضيوفهم، على خلفية سباقات دولية الطابع يتوقع أن تسفر عن مؤشرات مهمة لأمسية كأس دبي العالمي.