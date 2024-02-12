بعد «ثلاثية غرناطة».. برشلونة يعلق على إمكانية تولي يورجن كلوب تدريب الفريق

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد ديكو، المدير الرياضي لفريق كرة القدم بنادي برشلونة، أن الفريق الكتالوني بحاجة إلى تغيير جذري، وذلك في تعليقه على التعادل أمام غرناطة على ملعب لويس كومبانيس.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أمام غرناطة بملعبه ووسط جماهيره بثلاثية أهداف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، ليتراجع عن سباق لقب "الليجا".

وفي تصريحات صحفية عقب المباراة، قال ديكو: "هناك حاجة إلى تغيير عميق، علينا أن نكتشف شخصًا سيترك الماضي خلفه ويتحرك نحو نموذج جديد من أجل النادي".

وأضاف المدير الرياضي لبرشلونة: "علينا أن نجد مدربًا، من هو، هذه هي المشكلة، الرئيس يتفق معي على هذا أيضًا. تشافي ممثل لنموذج برشلونة القديم، الآن سيرحل ومن ثم سنبحث عن بديله".

وعن إمكانية تدريب يورجن كلوب لـ برشلونة، أجاب ديكو: "إنه يرغب في الحصول على استراحة من التدريب لفترة من الوقت، كما أن لدينا مشكلة مالية خطيرة بين أيدينا، وكان ذلك سببًا جعل النادي يتعاقد معي. ليس لدينا المال للاستثمارات التي قام بها المليونير الآخر".

وعن تدريب مواطنه روبن أموريم للبلوجرانا بعد تألقه مع سبورتينج لشبونة، قال ديكو :"كل الفرضيات مطروحة على الطاولة، لكن أي مدرب برتغالي؟ هناك العديد من المدربين البرتغاليين، ولكن السؤال يبقى من منهم سيتحمل مسؤولية ورعاية برشلونة".

وأكد: "نحن في نادٍ، على الرغم من أنه في مرحلة انتقاليه، لكن لا يمكن الاستمرار لفترة طويلة دون فوز، لقد خسرنا كأس الملك مؤخرًا، والآن يمكننا التركيز أكثر في بطولة دوري أبطال أوروبا، لأن مواجهة نابولي لن تكون سهلة أبدًا".

وتابع "هناك شيء ينساه الكثير، وهو عدم لعب برشلونة على ملعب كامب نو، الأمر يتطلب مجهودًا اقتصاديًا هائلًا، وهو ما انعكس على تعزيز الفريق، ولكن بعد ذلك، سيدرك الجميع قيمة تطوير الملعب التاريخي".

واختتم ديكو تصريحاته قائلا: "ليس لدينا الأموال التي تجعلنا نذهب للسوق للتنافس على النجوم الكبار، لكن لدينا أسماء تريد الفوز بالألقاب، مثل فيتور روكي، ولامين يامال، والعديد من اللاعبين الشباب الذي يمكنهم قيادة الفريق مستقبلًا".