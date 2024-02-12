أنشيلوتي: الحافز لدى اللاعبين يرتفع عند المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، على صعوبة مواجهة فريقه أمام فريق لايبزج غداً، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لايبزج منافس قوي ويلعب بشكل جيد، ولكننا نسير بشكل مميز أيضاً، ومتحمسون لهذه البطولة، وفي البداية سوف نفكر في مباراة دفاعية بالكامل".

وأضاف: "نمتلك فريقاً قوياً ويمتلك جودة عالية، وكل الأمور داخل صفوف الفريق تسير بشكل جيد، بالرغم من الصعوبات التي واجهها الفريق خلال الفترة الماضية، ولكن كل ذلك كان بفضل الشخصية القوية التي يمتلكها اللاعبين".

وتابع: "بطولة دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأهم بالنسبة لنا، والحافز لدى اللاعبين يرتفع عند المشاركة في هذه البطولة، والكل يركز من أجل التتويج باللقب".

وواصل: "بدون بيلينجهام تمكنا من تحقيق الفوز في أربع مباريات من أصل أربع مباريات، وأركز مع اللاعبين المتواجدين معنا في المباراة بشكل كبير، وهذا لا يمنع أن إصابة بيلينجهام كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لنا، ولكنها قد تعطي اللاعبين حافز أكبر خلال المباراة".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته: "لايبزج يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، الذي يجب مراقبتهم جيدًامثل أولمو، وهو فريق قوي بشكل كبير".

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره فريق لايبزج الألماني غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.