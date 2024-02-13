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"في الوقت بدل الضائع".. تشيلسي يفوز على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة وكريستال بالاس التي أقيمت أمس الإثنين، في ختام مباريات الجولة 24 من الممتاز.

نتيجة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

فاز نادي تشيلسي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-1 على ملعب سيلهرست بارك.

سجل هدف كريستال، ليرما في الدقيقة 30.

سجل هدف تشيلسي الأول، جالاجير في الدقيقة 47.

سجل هدف تشيلسي الثاني، جالاجير في الدقيقة 91.

سجل هدف تشيلسي الثالث، جالاجير في الدقيقة 94.

ورفع البلوز رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل كريستال بالاس المركز 15 برصيد 24 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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