"في الوقت بدل الضائع".. تشيلسي يفوز على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي أقيمت أمس الإثنين، في ختام مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة تشيلسي وكريستال بالاس

فاز نادي تشيلسي على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 3-1 على ملعب سيلهرست بارك.

سجل هدف كريستال، ليرما في الدقيقة 30.

سجل هدف تشيلسي الأول، جالاجير في الدقيقة 47.

سجل هدف تشيلسي الثاني، جالاجير في الدقيقة 91.

سجل هدف تشيلسي الثالث، جالاجير في الدقيقة 94.

ورفع البلوز رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل كريستال بالاس المركز 15 برصيد 24 نقطة.

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