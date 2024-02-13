مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباريات دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، حيث تقام مباراتان قويتان.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

موعد مباريات التشامبيونزليج والقنوات الناقلة اليوم الثلاثاء

يلاقي بطل دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي، نظيره كوبنهاجن الدنماركي، اليوم الإثنين، ضمن مباريات دور الـ16 في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل قناة "beIN SPORTS 2" المباراة على الهواء مباشرة.

ومن جانب آخر، يلاقي الملكي ريال مدريد نظيره لايبزيج الألماني، في دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء، وتنقل قناة "beIN SPORTS 1" المواجهة على الهواء مباشرة.

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