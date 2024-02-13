الامارات | أغلى لاعب في "الملكي" قد لا تكفي.. ريال مدريد يعرض 3 أضعاف راتب فينيسيوس على مبابي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية عن تفاصيل مهمة في العقد المقدم من ريال مدريد إلى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد حدد موعد الإعلان عن تعاقده مع هداف الدوري الفرنسي ومونديال قطر 2022، غير أن حاشية اللاعب طالبوا بوقت إضافي للرد.

وحول تفاصيل العرض المقدم من الفريق "الملكي" للنجم رقم 1 في فرنسا، قالت ذا أثلتيك إنه أقل بكثير من العرض الذي تقدم به ريال مدريد لنجم "الديوك" في 2022.

وقالت: "إن عرض ريال مدريد لمبابي في عام 2022 هو 130 مليون يورو مكافأة التوقيع، وراتب سنوي 26 مليون يورو. عرضهم الحالي أقل من هذا".

وتابعت: "سيكسب كيليان مبابي ثلاثة أضعاف ما يكسبه فينيسيوس جونيور في ريال مدريد".

ورغم أن راتب مبابي سيكون هو الأعلى مقارنة بباقي لاعبي "الميرنغي"، إلا أن حاشية اللاعب تعتبر أن راتب مبابي أقل بكثير مما يتقاضاه حالياً رفقة الفريق الباريسي.