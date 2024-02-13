كيروش يقترب من تدريب منتخب الجزائر ويعاونه ثنائي مفاجأة

أكدت تقارير صحفية، أن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب مصر السابق، اقترب من تدريب منتخب الجزائر، خلفًا لـ جمال بلماضي.

ويعد كارلوس كيروش، أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية لـ الجزائر، بعد الإخفاق الذي تعرض له المنتخب في أمم أفريقيا بقيادة جمال بلماضي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد أعلن عن إقالة جمال بلماضي المدير الفني لـ منتخب الجزائر، بعد وداع كأس أمم أفريقيا.

اقرأ أيضاً.. تعليق مثير من زيدان على انضمام مبابي لـ ريال مدريد

وودع منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي، بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وبحسب موقع “DZfoot” الجزائري، فإن كارلوس كيروش يقترب من تدريب منتخب الجزائر، وأن الثنائي كريم زياني ورفيق حليش مرشحان لمساعدته.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لديه اقتناع بقدرات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

والجدير بالذكر أن كيروش، قد وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا في النسخة الماضية مع منتخب مصر، ولكنه خسر اللقب لحساب السنغال.