"غياب بيلينجهام".. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يلاقي ريال مدريد نظيره لايبزيج اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء.
وأعلن مدرب ريال مدريد "كارلو انشيلوتي" التشكيل الرسمي لمواجهة لايبزيج:
حراسة المرمى: لونين.
خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، تشاوميني، ميندي.
خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامافينجا.
خط الهجوم: دياز، رودريجو، فينيسيوس.
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