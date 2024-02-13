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"غياب بيلينجهام".. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نظيره لايبزيج اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن مدرب ريال مدريد "كارلو انشيلوتي" التشكيل الرسمي لمواجهة لايبزيج:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، تشاوميني، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، توني كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: دياز، رودريجو، فينيسيوس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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