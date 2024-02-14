عمرو الجنايني: الزمالك تخطى أزمة فتوح وفق تقاليد النادي .. والسعيد صفقة فنية وجماهيرية

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بكيفية إدارة النادي لملف تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الكروي.

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وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: " الزمالك تخطى أزمة فتوح وصبحي والزناري بالأصول وتقاليد النادي".

وعن صفقات الزمالك، أكد الجنايني أن عبدالله السعيد صفقة فنية في المقام الأول لكنها جماهيرية أيضا نظرًا لمكانته الفنية في الكرة المصرية.

وأتم: "أتوقع لـ أحمد حمدي النجاح مع الزمالك ومن يتابعه جيدًا في مسيرته، فهو كان يستحق محطة أكبر وهو ما حدث بالإنضمام لنادي الزمالك".