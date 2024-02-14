الامارات | مانشستر سيتي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطا مانشستر سيتي الانجليزي حامل اللقب خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ربع النهائي عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-1 الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

ويدين سيتي بفوزه الى ثلاثية البلجيكي كيفن دي بروين (10) والبرتغالي برناردو سيلفا (45+1) وفيل فودن (90+2)، بعدما كان ماغنوس ماتسن عادل لاصحاب الارض (34).

وكان دي بروين نجم المباراة بإمتياز بعد ان سجّل هدفا ومرر كرتين حاسمتين.

وكان نجم سيتي النروجي إرلينغ هالاند سجل السبت ثنائية الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري المحلي، ليجدد الموعد مع الشباك لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر وبعد عشرة أيام على عودته من اصابة بقدمه أبعدته نحو شهرين.

وهذا الفوز الحادي عشر تواليًا لفريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا في مختلف المسابقات.

وكانت هذه المرة هي الثانية فقط التي يخوض فيها الفريق الدنماركي الادوار الاقصائية في تاريخه بعدما كان نجح في التفوّق على مانشستر يونايتد الانجليزي وغلطة سراي التركي ليرافق بايرن ميونيخ عن المجموعة الاولى.

وتفوّق سيتي فنيًا خلال الشوط الاول، وترجم دي بروين هذا التفوّق من خلال منحه اسبقية مبكرة من تسديدة منخفضة (10).

وتابع سيتي ضغطه نحو منطقة اصحاب الارض بحثا عن هدف ثان، الا انّ خطأ كبيرا من الحارس البرازيلي إيدرسون سمح لماتسن بمعادلة النتيجة من تسديدة مذهلة على مشارف المنطقة (34).

غير انّ الضيوف دخلوا الى استراحة الشوطين مطمئني البال بعض الشيء بعدما أعادهم سيلفا الى المقدمة اثر تمريرة رائعة من دي بروين فغمزها الاول بيسراه داخل المرمى(45+1).

وفي الشوط الثاني، تابع سيتي من حيث انهى في الاول، من حيث الضغط والهيمنة على الاستحواذ، من دون ان يتمكن من إيجاد المرمى في ظل تقوقع دفاعي لاصحاب الارض.

وحصل سيتي على غير فرصة لتعزيز تقدمه، لكنّ حارس كوبنهاغن البولندي كاميل غرابارا كان في المرصاد لتصدي لمحاولتين خطيرتين لدي بروين والبديل البلجيكي جيريمي دوكو.

لكنّ فودن نجح في تعزيز غلة سيتي قبيل مباراة الإياب بعدما سجّل هدفا ثالثا اثر لعبة جماعية وصلت الى دي بروين داخل المنطقة قبل ان يرجعها بذكاء الى فودن المتقدم الذي سددها داخل المرمى (90+2)