الامارات | سون تعرّض لإصابة باصبعه بعد شجار مع زملائه عشية مواجهة الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين لاصابة باصبعه اثر شجار مع زملائه عشية المباراة مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم، بحسب ما أكدّ الاتحاد الكوري.

وخسر المنتخب الكور الذي يحتل المركز الثالث والعشرين في الترتيب العالمي على يد الاردن 0-2 في الدور قبل النهائي، بعدما كان من أبرز المرشحين للظفر باللقب.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإنّ سون، نجم توتنهام الإنجليزي، تعرّض لخلع في أصبعه نتيجة إشكال وقع خلال العشاء الاخير قبل المباراة.

وكان الاشكال، حسب التقارير، وقع بعد انّ حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لاعب باريس سان جرمان الفرنسي لي كانغ-إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب كرة الطاولة.

وأغضب هذا التصرّف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يُعدّ العشاء عشية المباريات الكبرى بمثابة تقليد لتقريب الفريق من بعضه.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه أنّه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس، ردّوا عليه «ببعض الاشياء غير المحترمة».

وتابع المصدر «خلال ثوان، وقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء ليتم ابعاد اللاعبين عن بعضهم البعض»، قبل ان يتعرّض «سون لاصابة سيئة في اصبعه وهو يحاول تهدئة الامور».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للانباء أنّ سون حاول التحدث الى اللاعبين الشبان، الا انّ الامر خرج عن طوره وشهد احتكاكاً مباشراً بعد رفضوا الاستماع اليه.

وغَضِب سون وأمسك بلي الذي ردّ بمحاولة لكم سون، حسب وكالة يونهاب التي ذكرت انها استندت الى مصادر مطلعة على الحادثة.

وأُبعد اللاعبان عن بعضهما البعض فيما تعرّض سون لخلع في اصبعه اثناء المشاجرة.

وبعد صمته عن التعليق، أكدّ الاتحاد المحلي الاربعاء صحة التقارير.

وقال مسؤول في الاتحاد الى وكالة يونهاب «حصل الأمر عندما كان بعض اللاعبين الشبان يهمون للمغادرة ولعب كرة الطاولة، مما رفضه سون ولاعبين مخضرمين آخرين».

وتابع «تبادل اللاعبون بعض الكلمات وتعرّض سون للاصابة خلالها».